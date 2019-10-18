Римас Куртинайтис: «Ключом к победе ЦСКА стала наша плохая защита»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис остался разочарован началом матча Евролиги против ЦСКА (86:99). По его мнению, плохая игра в обороне подмосковной команды принесла сопернику победу.

— ЦСКА показал отличную игру, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — Возможно, они не так фокусируются на Единой лиге ВТБ, как на Евролиге, где знают, как нужно играть. У них игроки высокого уровня, и сегодня мы уступили практически во всех микро дуэлях, будь это противостояние Майка Джеймса и Дайриса Бертанса, или Уилла Клайберна и Яниса Тиммы. У нас были проблемы с игрой один-на-один. Ключом к победе ЦСКА стала наша плохая защита.

Сегодня были хорошие и красивые моменты, к которым мы уже привыкли, например, аллей-упы, но были и моменты, где можно было сыграть лучше. Однако это зависит от команды, против которой ты играешь. Сегодня от нашей команды мне не хватило усилий, которые мы привыкли в этом году видеть. Очень плохим получилось начало. Перед матчем я говорил, что если мы дадим ЦСКА убежать вперед на десять очков, то потом просто не догоним, потому что это не команда среднего уровня, а чемпион Евролиги. И они еще раз показали, что не просто так стали чемпионами в прошлом году.

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