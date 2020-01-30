Римас Куртинайтис: «Каждый матч с ЦСКА проходит по новому сценарию, уже не важно, что было раньше»

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Евролиги против ЦСКА. По мнению Куртинайтиса, встреча в начале января в рамках регулярного чемпионата Лиги ВТБ, в которой химчане одержали победу (96:80), не окажет никакого влияния на красно-синих.

— У нас много проблем небаскетбольного плана, связанных с травмами. У ЦСКА ситуация не лучше, так как у них тоже много потерь. Все мы понимаем важность этого матча, тем более эта игра Евролиги, на которую армейцы всегда настроены лучше. Каждый матч с ЦСКА проходит по новому сценарию и уже неважно, что было раньше. В прошлый раз мы сыграли хорошо, дали хорошую энергию, а ЦСКА уступил именно в этом плане, так как у них были игры в Калининграде. Главное же не изменилось: у них очень хорошая команда с хорошим тренером, все же к нам приедет чемпион Евролиги. Конечно, хочется выиграть, хотя будет непросто, так как для ЦСКА без разницы, где играть — дома или на выезде, они везде хороши.

Матч «Химки» — ЦСКА состоится сегодня, 30 января, начало — в 20.00 по Москве.