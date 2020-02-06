Римас Куртинайтис: «Химки» в концовке матча с «Маккаби» приняли ряд неверных решений"

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после поражения от «Маккаби» в Евролиге отметил, что в концовке его команда приняла ряд неверных решений. Также он остался недоволен реализацией трехочковых бросков.

— Тяжелый матч. В Тель-Авиве всегда тяжело играть, потому что у «Маккаби» отличные болельщики, которые дают своей команде много энергии, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — Сегодня обе команды провели отличный матч, однако в концовке мы приняли ряд неверных решений, а «Маккаби», напротив, больше сопутствовала удача. Поздравляю их с победой. В тайм-аутах мы обсуждали ситуации мисматчей, потому что игроки «Маккаби» стали переключаться в защите всей пятеркой, и в таких ситуациях можно было больше сыграть «внутрь» на «больших». Также сегодня мы показали не очень хороший процент трехочковых бросков.