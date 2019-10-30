Римас Куртинайтис: «Химки» провели отличный матч"

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис после матча регулярного чемпионата Евролиги против «Панатинаикоса» (103:86) отметил, что у него нет претензий к игрокам. По его словам, нужно лучше дорожить мячом.

— Нелегкая победа. Мы провели отличный матч, хотя в двух первых четвертях испытывали проблемы в защите, — цитирует Куртинайтиса сайт «Химок». — После большого перерыва мы исправились, изменили защитный стиль, стали лучше защищаться в ситуациях один-на-один и против пик-н-роллов. Если брать потери, а их мы сделали 17, то по сегодняшнему матчу это одна из проблем, которую мы не решили. Несмотря на то, что «Панатинаикос» проиграл, они сделали всего пять ошибок. Они дорожили мячом, путь и не сделали много передач, не рисковали, хотя статистика по «ассистам» примерно похожая: 21 на 25 с нашей стороны.

Эта ситуация меня не устраивает, мы должны дорожить мячом, потому что боремся хорошо, и в плане самоотдачи, бойцовских качеств и проявленному характеру ни к одном игроку у меня претензий нет. Мы играли на победу и хорошо боролись, однако свой труд нужно ценить. Нельзя бороться за каждый мяч и так просто его отдавать противнику. Если брать другие компоненты игры, например, подборы, то эту проблему мы решили, хотя в недавнем матче с ЦСКА нас просто «съели» под щитами. Над этими ошибками надо работать