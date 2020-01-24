Римас Куртинайтис: «Химки» позволили «Басконии» взять слишком много подборов под нашим щитом»

Главный тренер «Химок»? Римас Куртинайтис после поражения от «Басконии» в Евролиге отметил, что игра получилась тяжелой. Также он сделал акцент на последних минутах встречи.

— Поздравляю «Басконию» с отличной победой, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — Матч был тяжелым, как мы и ожидали перед поездкой. У нас много проблем, особенно с подборами, а также всем тем «мусором», что мы сделали сегодня. Я имею в виду потери в атаке, промахи из-под кольца — это все то, что можно было сделать немного лучше. В этом сезоне у нас есть проблемы в последние минуты, так как нам не хватает терпения, чтобы завершить владение правильным броском или спровоцировать фолы. Если взять этот матч, нужно говорить не только о трех последних минутах. Проблемы были в течение всей игры. Например, если посмотреть на пробитые штрафные, то можно увидеть, что игроки «Басконии» 38 раз вставали на линию штрафных, а мы лишь 14. Эти цифры говорят о нашей агрессии, что и стало одной из причин поражения. Второй момент — подбор в нападении. Мы позволили сопернику взять слишком много подборов под нашим щитом и, в целом, уступили в этом показателе: у «Басконии» 42 подбора, у нас 33. Эти цифры также сказались на итоговом результате. Не говоря уже о бросках, не забитых нами из-под кольца. Все это привело к тому, что мы проиграли, а «Баскония» выиграла.