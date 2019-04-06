Римас Куртинайтис: "Химкам" было сложно играть против "Барселоны" ввосьмером"

Главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис после поражения в последнем матче Евролиги от "Барселоны" (74:83) отмтеил, что у команды были проблемы с составом. Из-за травм на площадку не могли выйти Стефан Маркович, Алексей Швед и Егор Вяльцев.

"Химки" завершили регулярный чемпионат на 13-м месте. Команда одержала 9 побед в 30 матчах.

- Прежде всего хочу поздравить "Барсу" с хорошей игрой и победой. Желаю им удачи в плей-офф, а также чтобы они вышли в "Финал четырех", - приводит пресс-служба "Химок" слова Куртинайтиса. - У нас были проблемы с некоторыми игроками, так как несколько дней назад мы провели тяжелый матч с "Локомотивом", которая для нас очень важна. Мы стремимся попасть в финал, который дает путевку в Евролигу на следующий сезон.

После победы над "Локо" мы потеряли ряд игроков из-за повреждений, я имею в виду Марковича, Шведа и Вяльцева, поэтому сегодня нам пришлось сыграть ввосьмером. Сложно играть хорошо, когда у тебя имеется только восемь человек, и все же мы хорошо боролись, у нас была мотивация, но "Барселона" была лучшей командой. На данный момент они сильнее.