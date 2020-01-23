Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал предстоящую встречу с «Басконией» в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

— Мы должны играть на победу и к этому готовим команду, прежде всего психологически. Конечно, «Баскония» — соперник сложный, — цитирует официальный сайт «Химок» Куртинайтиса. — С приходом Душко Ивановича они хорошо играют в защите, и в последнем матче обыграли мадридский «Реал» в чемпионате Испании. Тем не менее, нам отступать некуда, будем играть на победу. «Баскония» играет с очень хорошей энергией все сорок минут и борется до конца. С новым тренером они стали еще жестче, потому что Душко известен своей жесткостью и сильными тренировками, что позволяет игрокам быть в хороших кондициях. К тому же «Баскония» — команда испанская, а испанский баскетбол предполагает быструю игру. Смотреть на турнирную таблицу не стоит, и на каждый матч нужно настраиваться отдельно как на решающую и самую важную, в связи с чем мы должны быть максимально собраны.

«Химки» занимают 10-е место в регулярном чемпионате Евролиги с 9 победами в 20 матчах, подмосковная команда находится в одной победе от зоны плей-офф. Встреча химчан с «Басконией» состоится сегодня, 23 января, начало — в 20.00.