Перед матчем Евролиги против «Басконии» главный тренер БК «Химки» Римас Куртинайтис отметил, что его команда будет играть в быстрый и активный баскетбол.

— Рад, что мы выиграли у такой команды, как «Маккаби», что не удалось сделать в прошлом сезоне. Однако это только начало. Надеюсь, против «Басконии» мы покажем такую же энергию, желание и характер, — сказал Куртинайтис. — Ребята хорошо тренируются и показывают большое желание, хотя есть проблемы с травмами. Мы никак не можем собраться в полном составе. Будем играть теми, кто есть. Самое главное, чтобы на площадке каждый отдал максимум сил. «Баскония» — очень неудобный соперник для всех команд. Они играют в быстрый испанский баскетбол, имеют хороший подбор игроков, которые дают хорошую энергию. Самое главное — остановить их быстрые прорывы и транзитное нападение, чем они обычно стараются застать врасплох соперников. Будет сорок минут быстрой и активной игры. Если нам удастся поставить эту команду в позиционную игру, то будут хорошие шансы. Если нет, появятся проблемы.