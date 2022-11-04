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Сегодня, 00:42

«Милан» на своем паркете проиграл «Реалу» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
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В четверг, 3 ноября, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Евролиги. «Баскония» дома разгромила «Маккаби» (116:87), «Панатинаикос» проиграл «Партизану» (89:91), «Реал» на выезде выиграл у «Милана» (83:77), а «Бавария» обыграла «Эфес» (81:78).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Баскония» (Испания) — «Маккаби» (Израиль) — 116:87 (35:20, 28:22, 27:25, 26:20)

Б: Ховард (23), Котсар (18), Томпсон (15), Маринкович (14).

М: Браун (20), Нибо (16), Болдуин (13).

«Панатинаикос» (Греция) — «Партизан» (Сербия) — 89:91 (16:31, 25:23, 23:14, 25:23)

Пан: Бэйкон (17), Уолтерс (17), Уильямс (14), Понитка (12).

Пар: Пантер (29), Лессор (15 + 11 подборов), Ледэй (13 + 10 подборов).

«Милан» (Италия) — «Реал» (Испания) — 77:83 (20:23, 30:24, 11:20, 16:16)

М: Пангос (21), Мелли (12), Митру-Лонг (11).

Р: Муса (25), Хезоня (15), Тавареш (11).

«Бавария» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 81:78 (18:18, 20:21, 24:22, 19:17)

Б: Уинстон (16), Бонга (12), Харрис (10).

Э: Мицич (24), Клайберн (21), Жижич (11).

БК Бавария
БК Баскония
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Панатинаикос
БК Реал
Евролига
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