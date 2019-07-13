Центровой Джален Рейнольдс покинул "Зенит", сообщает официальный сайт питерской команды.
В Единой лиге на счету баскетболиста 29 игр, средняя статистика в которых – 16,6 очка, 7,9 подбора и 1,2 передачи. В рейтинге по подборам в этом сезоне Рейнольдс стал вторым и попал в десятку лучших игроков за всю историю Лиги ВТБ.
В Еврокубках центровой отыграл 16 матчей (13,8 очка, 8,1 подбора за 25 минут на паркете).
Джален Рейнольдс покидает «Зенит». Центровой провёл за «Зенит» один сезон и стал одним из самых ценных игроков команды. Мы благодарим Джалена за его трудолюбие и самоотверженность на паркете и желаем успехов в дальнейшей карьере!— БК «Зенит» (@zenitbasket) 13 июля 2019 г.
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Jalen Reynolds leaves… https://t.co/hZd4OvAv2n pic.twitter.com/4syTs9f517
Дополнительная информация
http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2019/07/13/dzhalen-reynolds-pokidaet-zenit/