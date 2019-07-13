Центровой Джален Рейнольдс покинул "Зенит"​, сообщает официальный сайт питерской команды.

В Единой лиге на счету баскетболиста 29 игр, средняя статистика в которых – 16,6 очка, 7,9 подбора и 1,2 передачи. В рейтинге по подборам в этом сезоне Рейнольдс стал вторым и попал в десятку лучших игроков за всю историю Лиги ВТБ.

В Еврокубках центровой отыграл 16 матчей (13,8 очка, 8,1 подбора за 25 минут на паркете).