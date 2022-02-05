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Сегодня, 00:18

«Зенит» на выезде проиграл «Реалу» в матче Евролиги

Евгений Петров
Корреспондент
Алекс Пойтресс.
Фото БК «Зенит»

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Реал» дома победил «Зенит» (85:64).

Лучшими снайперами в составе победителей стали Серхио Льюль и Гершон Ябуселе — по 13 очков. В составе российского клуба лидером по результативности стал Алекс Пойтресс — 21 очко. В другом матче «Олимпиакос» на выезде обыграл «Басконию» (72:62).

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице. «Зенит» на четвертом месте.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — «Зенит» (Россия) — 85:64 (23:23, 22:13, 24:15, 16:13)

«Баскония» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 62:72 (13:18, 16:14, 15:18, 18:22)

БК Зенит
БК Реал
Евролига
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