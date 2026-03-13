«Реал» победил «Валенсию» в Евролиге
В четверг, 12 марта, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Монако» обыграл «Олимпиакос» (81:80), «Дубай» победил «Басконию» (100:94), «Бавария» потерпела поражение от «Эфеса» (80:81), «Реал» переиграл «Валенсию» (96:79), «Париж» выиграл у АСВЕЛ (90:81), «Панатинаикос» одолел «Жальгирис» (92:88).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Монако» (Франция) — «Олимпиакос» (Греция) — 81:80 (22:14, 21:23, 19:26, 19:17)
М: Джеймс (14), Блоссомгейм (13), Тайс (13).
О: Дорси (19), Питерс (17), Милутинов (13 + 10 подборов).
«Дубай» (ОАЭ) — «Баскония» (Испания) — 100:94 (29:21, 30:24, 24:22, 17:27)
Д: Бэйкон (23), Муса (19), Кабенгеле (17), Райт (11), Петрушев (11).
Б: Диаките (27 + 12 подборов), Оморуйи (18), Симмонс (14).
«Бавария» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 80:81 (17:14, 22:12, 19:27, 22:28)
Б: Рэтан-Мэйс (15),Обст (13), Маккормак (9).
Э: Лойд (20), Дозьер (12), Хазер (11), Османи (10).
«Реал» (Испания) — «Валенсия» (Испания) — 96:79 (20:19, 31:24, 24:22, 21:14)
Р: Хезоня (16), Дек (14), Лайлс (12).
В: Монтеро (18), Пуэрто (11), Де Ларреа (8), Мур (8), Прадилья (8 + 10 подборов).
«Париж» (Франция) — АСВЕЛ (Франция) — 90:81 (17:23, 14:17, 29:13, 30:28)
П: Робинсон (25), Докосси (12), Стивенс (11).
А: Уотсон (14), Эртель (12), Траоре (11).
«Панатинаикос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 92:88 (24:27, 20:13, 21:19, 27:29)
П: Осман (24), Нанн (22), Слукас (12), Хэйс-Дэвис (10).
Ж: Франсиско (23), Уильямс-Госс (13), Райт (12), Ло (11).