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«Реал» победил «Валенсию» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент

В четверг, 12 марта, состоялись шесть матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Монако» обыграл «Олимпиакос» (81:80), «Дубай» победил «Басконию» (100:94), «Бавария» потерпела поражение от «Эфеса» (80:81), «Реал» переиграл «Валенсию» (96:79), «Париж» выиграл у АСВЕЛ (90:81), «Панатинаикос» одолел «Жальгирис» (92:88).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Монако» (Франция) — «Олимпиакос» (Греция) — 81:80 (22:14, 21:23, 19:26, 19:17)

М: Джеймс (14), Блоссомгейм (13), Тайс (13).

О: Дорси (19), Питерс (17), Милутинов (13 + 10 подборов).

«Дубай» (ОАЭ) — «Баскония» (Испания) — 100:94 (29:21, 30:24, 24:22, 17:27)

Д: Бэйкон (23), Муса (19), Кабенгеле (17), Райт (11), Петрушев (11).

Б: Диаките (27 + 12 подборов), Оморуйи (18), Симмонс (14).

«Бавария» (Германия) — «Эфес» (Турция) — 80:81 (17:14, 22:12, 19:27, 22:28)

Б: Рэтан-Мэйс (15),Обст (13), Маккормак (9).

Э: Лойд (20), Дозьер (12), Хазер (11), Османи (10).

«Реал» (Испания) — «Валенсия» (Испания) — 96:79 (20:19, 31:24, 24:22, 21:14)

Р: Хезоня (16), Дек (14), Лайлс (12).

В: Монтеро (18), Пуэрто (11), Де Ларреа (8), Мур (8), Прадилья (8 + 10 подборов).

«Париж» (Франция) — АСВЕЛ (Франция) — 90:81 (17:23, 14:17, 29:13, 30:28)

П: Робинсон (25), Докосси (12), Стивенс (11).

А: Уотсон (14), Эртель (12), Траоре (11).

«Панатинаикос» (Греция) — «Жальгирис» (Литва) — 92:88 (24:27, 20:13, 21:19, 27:29)

П: Осман (24), Нанн (22), Слукас (12), Хэйс-Дэвис (10).

Ж: Франсиско (23), Уильямс-Госс (13), Райт (12), Ло (11).

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БК АСВЭЛ
БК Бавария
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