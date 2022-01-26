УНИКС на выезде проиграл «Реалу»

«Реал» обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги — 85:68. Мадридский клуб одержал шестую победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Реала» Эди Тавареш, оформивший дабл-дабл: 14 очков и 11 подборов.

«Реал» идет на первом месте в турнирной таблице, а УНИКС — на 6-м.

Евролига

Мужчины

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — УНИКС (Россия) — 85:68 (21:14, 26:17, 27:14, 11:23)

Р: Тавареш (14 + 11 подборов), Ябуселе (13), Абальде (12).

У: Браун (13), Хезоня (10), Джекири (13).