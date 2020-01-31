«Реал» переиграл «Маккаби», «Фенербахче» выиграл у «Альбы»

«Маккаби» на своем паркете уступил «Реалу» в матче регулярного чемпионата Евролиги (77:81). В других встречах «Олимпиакос» одолел «Басконию» (80:70), а «Альбу» проиграла «Фенербахче» (70:74).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Реал» (Испания) — 77:81 (19:21, 19:15, 11:21, 28:24)

«Олимпиакос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 80:70 (25:24, 18:13, 16:14, 21:19)

«Альба» (Германия) — «Фенербахче» (Турция) — 70:74 (22:17, 19:16, 15:17, 14:24)