Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Игры
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 00:12

«Реал» проиграл «Партизану» в первом матче 1/4 финала Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Реал» на своем паркете проиграл «Партизану» в первом матче 1/4 финала Евролиги — 87:89. Атакующий защитник Кевин Пантер стал самым результативным игроком встречи. Его трехочковый бросок на последних минутах принес команде победу.

В другом четвертьфинале «Маккаби» на выезде выиграл у «Монако». Разыгрывающий защитник израильской команды Уэйд Болдуин набрал 20 очков и стал самым результативным игроком встречи.

Евролига

1/4 финала

Первые матчи

«Монако» (Франция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 67:79 (16:18, 17:18, 17:24, 17:19)

Мон: Джеймс (15), Диалло (15), Окобо (12), Мотеюнас (12).

Мак: Болдуин (20), Браун (15), Нибо (12), Колсон (11).

Счет в серии: 0-1.

«Реал» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 87:89 (22:22, 22:26, 20:15, 23:26)

Р: Дек (24), Ябуселе (14), Тавареш (12), Муса (10).

П: Пантер (26), Ледэй (13), Смаилагич (11), Экзам (11), Лессор (11).

Счет в серии: 0-1

0
Читайте также
Инсайдер — об отсутствии Ничушкина в составе «Колорадо»: «Это связано с алкоголем»
Брэду Питту доверят болид «Формулы-1». Зачем актер сядет за руль?
Правящая партия в ЮАР заявила о выходе страны из МУС
В Москве во время операции умер актер из сериала «Реальные пацаны»
Киркоров публично ответил на оскорбления Галкина
Глава АвтоВАЗа объявил о подорожании автомобилей Lada с 1 мая
Популярное видео
Болельщики встретили победителей Евролиги
ЦСКА - первый!
Никита Курбанов: "Мы - чемпионы"
Церемония награждения ЦСКА
Безумная радость ЦСКА после победы в Евролиге
ЦСКА: битва за еврокорону
Воронцевич - о финале Евролиги
Армейцам остался шаг до титула
"ЦСКА играл агрессивно, и "Реал" надломился"
ЦСКА vs "Реал": европейская классика
Кино, отдых, настрой. Рецепт подготовки к "Реалу" от Никиты Курбанова
ЦСКА готовится к испытанию "Реалом"
ЦСКА прошел в "Финал четырех"
Никита Курбанов: "Другого выбора, кроме как побеждать "Жальгирис", нет"
Фридзон: "Сезон для ЦСКА еще не закончен"
Семен Антонов: "Болельщики сами определят, кто Джон Сноу, а кто Мать драконов"
Как ЦСКА готовится к "Реалу"
Андрей Воронцевич: "Финал четырех" - это праздник. А для нас еще и тяжелая работа"
"Химки" - "Локомотив": обзор игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фенербахче» впервые в истории стал чемпионом женской Евролиги
Новости
RSS RSS
Все новости