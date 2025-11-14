Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 01:29

«Реал» на своем паркете проиграл «Панатинаикосу»

Евгений Козинов
Корреспондент

В четверг, 13 ноября, были сыграны пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» победил «Хапоэль» (74:68), «Црвена Звезда» выиграла у «Монако» (91:79), «Реал» на своем паркете проиграл «Панатинаикосу» (77:87), «Париж» обыграл «Валенсию» (90:86), «Маккаби» одержал победу над «Басконией» (89:83).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Хапоэль Т-А» (Израиль) — 74:68 (13:13, 14:15, 27:16, 20:24)

Ф: Хортон-Такер (15), Холл (14), Биберович (10), Колсон (10).

Х: Брайант (19), Мотли (14), Мицич (11).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Монако» (Франция) — 91:79 (23:25, 19:21, 23:18, 26:15)

Ц: Добрич (22), Батлер (20), Оджелей (14), Миллер-Макинтайр (12 + 10 передач).

М: Джеймс (18), Окобо (16), Блоссомгейм (11).

«Реал» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 77:87 (16:22, 22:30, 21:21, 18:14)

Р: Тавареш (20 + 10 подборов), Фелис (16), Абальде (8).

П: Шортс (19), Фарид (16), Слукас (15), Осман (13).

«Париж» (Франция) — «Валенсия» (Испания) — 90:86 (15:14, 22:35, 30:22, 23:15)

П: Ифи (17), Уиллис (15), Эррера (13), Хоммес (11).

В: Томпсон (13), Тэйлор (13), Пуэрто (11), Руверс (10).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Баскония» (Испания) — 89:83 (25:18, 28:25, 18:25, 18:15)

М: Лиф (19), Хорд (17 + 11 подборов), Соркин (13), Кларк (11).

Б: Луваву-Кабарро (19), Симмонс (12), Диалло (11).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
БК Баскония
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Монако
БК Панатинаикос
БК Реал
БК Фенербахче
БК Хапоэль (Тель-Авив)
БК Црвена Звезда
БК Валенсия
Евролига
Читайте также
Италия опять рискует провалиться, Ямаль подвел Испанию. Главные интриги решающих матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе
Копылов и Родригес проведут бой на UFC 322 в Нью-Йорке 16 ноября
Предпрофессиональный экзамен в Москве позволит получить больше баллов к ЕГЭ. Что нужно знать
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Bloomberg сообщило о снятии с Дурова запрета на въезд во Францию
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
Популярное видео
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Паскуаль стал главным тренером «Барселоны»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости