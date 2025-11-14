«Реал» на своем паркете проиграл «Панатинаикосу»

В четверг, 13 ноября, были сыграны пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Фенербахче» победил «Хапоэль» (74:68), «Црвена Звезда» выиграла у «Монако» (91:79), «Реал» на своем паркете проиграл «Панатинаикосу» (77:87), «Париж» обыграл «Валенсию» (90:86), «Маккаби» одержал победу над «Басконией» (89:83).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Фенербахче» (Турция) — «Хапоэль Т-А» (Израиль) — 74:68 (13:13, 14:15, 27:16, 20:24)

Ф: Хортон-Такер (15), Холл (14), Биберович (10), Колсон (10).

Х: Брайант (19), Мотли (14), Мицич (11).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Монако» (Франция) — 91:79 (23:25, 19:21, 23:18, 26:15)

Ц: Добрич (22), Батлер (20), Оджелей (14), Миллер-Макинтайр (12 + 10 передач).

М: Джеймс (18), Окобо (16), Блоссомгейм (11).

«Реал» (Испания) — «Панатинаикос» (Греция) — 77:87 (16:22, 22:30, 21:21, 18:14)

Р: Тавареш (20 + 10 подборов), Фелис (16), Абальде (8).

П: Шортс (19), Фарид (16), Слукас (15), Осман (13).

«Париж» (Франция) — «Валенсия» (Испания) — 90:86 (15:14, 22:35, 30:22, 23:15)

П: Ифи (17), Уиллис (15), Эррера (13), Хоммес (11).

В: Томпсон (13), Тэйлор (13), Пуэрто (11), Руверс (10).

«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Баскония» (Испания) — 89:83 (25:18, 28:25, 18:25, 18:15)

М: Лиф (19), Хорд (17 + 11 подборов), Соркин (13), Кларк (11).

Б: Луваву-Кабарро (19), Симмонс (12), Диалло (11).