«Олимпиакос» выбил «Реал» из плей-офф Евролиги
«Олимпиакос» переиграл «Реал» в четвертом матче 1/4 финала Евролиги — 86:84. Греческая команда выиграла серию — 3-1.
Атакующий защитник Эван Фурнье набрал 23 очка и стал самым результативным игроком встречи.
«Олимпиакос» стал вторым участником «Финала четырех». Ранее «Фенербахче» в трех матчах победил «Париж» — 3-0.
Евролига
1/4 финала
Четвертый матч
«Реал» (Испания) — «Олимпиакос» (Греция) — 84:86 (21:16, 26:26, 18:26, 19:18)
Р: Хезоня (21), Муса (12), Серхио Юль (11).
О: Фурнье (23), Папаниколау (12), Уильямс-Госс (10), Везенков (10).
Счет в серии: 1-3.
