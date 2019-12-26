«Реал» обыграл «Панатинаикос», «Эфес» выиграл у «Маккаби»

«Панатинаикос» проиграл «Реалу» (75:87) в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра прошла в Риге (Латвия). В составе мадридцев 22 очка набрал Энтони Рэндольф.

В параллельной встречке «Эфес» выиграл у «Маккаби» (99:79). У турецкой команды 23 очка набрал Василий Мичич.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — «Реал» (Испания) — 75:87 (18:22, 16:22, 24:22, 17:21)

«Эфес» (Турция) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 99:79 (23:19, 25:22, 32:17, 19:21)