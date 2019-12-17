«Реал» обыграл «Милан» в Евролиге
17 декабря 2019, 23:45
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Реал» выиграл у «Милана» (76:67).
В составе победителей самым результативным стал Энтони Рэндольф — 16 очков. У гостей 22 очка набрал Владимир Мицов.
Мадридский клуб на данный момент занимает второе место в турнирной таблице. «Милан» на восьмой позиции.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Реал» (Испания) — «Милан» (Италия) — 76:67 (18:21, 12:18, 24:13, 22:15)
17 декабря.
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