«Реал» обыграл «Милан» в Евролиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги «Реал» выиграл у «Милана» (76:67).

В составе победителей самым результативным стал Энтони Рэндольф — 16 очков. У гостей 22 очка набрал Владимир Мицов.

Мадридский клуб на данный момент занимает второе место в турнирной таблице. «Милан» на восьмой позиции.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — «Милан» (Италия) — 76:67 (18:21, 12:18, 24:13, 22:15)

17 декабря.