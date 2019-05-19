"Реал" обыграл "Фенербахче" в матче за третье место в Евролиге

"Реал" обыграл "Фенербахче" со счетом 94:75 в "Финале четырех" Евролиги и занял третье место. В составе прошлогоднего победителя Евролиги наибольшее число очков набрал Густаво Айон – 23.

В финале турнира, напомним, ЦСКА сыграет с "Эфес".

Евролига

"Финал четырех"

Матч за 3-е место

"Фенербахче" (Турция) – "Реал" (Испания) – 75:94 (16:24, 24:14, 23:31, 12:25)

Ф: Слукас (17), Махмутоглу (14), Гудурич (11).

Р: Айон (23), Косер (13), Кампаццо (12), Томпкинс (12).