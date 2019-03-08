"Реал" обыграл "Фенербахче", "Бавария" уступила "Маккаби"

"Бавария" на своем паркете проиграла "Маккаби" в матче регулярного чемпионата Евролиги (70:77). Израильский коллектив выиграл вторую встречу кряду.

В другой встрече "Реал" выиграл у "Фенербахче", прервав победную серию турецкой команды.

Евролига

Регулярный чемпионат

"Бавария" (Германия) – "Маккаби Т-А" (Израиль) – 70:77 (17:18, 14:15, 16:25, 23:19)

Б: Уильямс (17), Бартель (16), Йович (9), Дангубич (9)

М: Уилбекин (19), Блэк (14), Ролл (11)

"Реал" (Испания) – "Фенербахче" (Турция) – 101:86 (27:25, 25:20, 25:16, 24:25)

Р: Рэндолф (21), Льюль (17), Кэрролл (12)

Ф: Слукас (15), Гудурич (12), Веселы (12)