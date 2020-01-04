«Реал» обыграл АСВЕЛ и догнал лидера таблицы Евролиги «Эфес»

«Реал» обыграл АСВЕЛ в матче регулярного сезона Евролиги. Мадридский клуб сравнялся по очкам с лидером таблицы турецким «Эфесом». На счету обеих команд по 14 побед в 17 играх. ЦСКА в таблице идет пятым с 11 победами.

Евролига

Регулярный чемпионат

АСВЕЛ (Франция) — «Реал» (Испания) — 77:87 (21:23, 16:29, 22:20, 18:15)

«Валенсия» (Испания) — «Альба» (Германия) — 91:77 (18:27, 19:15, 25:15, 29:20)