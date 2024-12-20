Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Баскетбол
Евролига

Сегодня, 01:42

«Реал» переиграл «Монако» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

В четверг, 19 декабря, состоялись два матча регулярного чемпионата Евролиги.

«Реал» на своем паркете обыграл «Монако» (94:72), «Панатинаикос» разгромил «Басконию» (104:69).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — «Баскония» (Испания) — 104:69 (33:12, 20:23, 23:20, 28:14)

П: Нанн (26), Браун (18), Эрнангомес (11), Лессор (10).

Б: Монеке (16), Болдуин (13), Райесте (8), Седекерскис (8).

«Реал» (Испания) — «Монако» (Франция) — 94:72 (29:22, 24:13, 24:12, 17:25)

Р: Муса (22), Хезоня (13), Кампаццо (12), Дек (12).

М: Джеймс (19), Лойд (13), Мотеюнас (12), Стразель (10).

Баскетбол
БК Баскония
БК Монако
БК Панатинаикос
БК Реал
Евролига
Читайте также
ВСУ нанесли удар западными ракетами по предприятию в Ростовской области
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Путин сообщил о готовности РФ к «технологической дуэли» с использованием «Орешника»
Брат Погба и еще пять человек получили сроки по делу о похищении футболиста
Чемпион России — мимо тройки лидеров, а ученики Тутберидзе уступили дебютантам сезона
Успехи в экономике и ракетная дуэль с США. Что пишут СМИ об «Итогах года» с Путиным
Популярное видео
В «Салавате Юлаеве» снова задержки зарплаты
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
В «Ладе» началась распродажа команды?
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Локомотив» подписал контракт с Рихардом Паником
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Россия выиграла КПК. «Трактор» взял американского защитника
Финал Суперниндзя | Сезон 3 | Выпуск 10 — рекордный!
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья Минакова и Джонсона, Папин нокаутировал Харди
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ватутин: «Вряд ли НБА может создать полноценное соревнование в Европе»

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости