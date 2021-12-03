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«Реал» выиграл у «Маккаби»

01:25

«Реал» переиграл «Маккаби» (72:60) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Реал» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 72:70 (20:18, 17:20, 13:21, 22:11)

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Евгений Петров все материалы автора
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