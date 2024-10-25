«Реал» переиграл «Црвену Звезду» в Евролиге

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В четверг, 24 октября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Реал» на своем паркете переиграл «Црвену Звезду» (95:72), «Монако» потерпел поражение от «Парижа» (80:87), «Жальгирис» обыграл «Маккаби» (78:63), «Баскония» выиграла у «Альбы» (80:57), «Эфес» победил «Милан» (96:84).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Жальгирис» (Литва) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 78:63 (26:7, 18:17, 15:22, 19:17)

Ж: Улановас (14), Гедрайтис (13), Браздейкис (9).

М: С. Ли (17), Риверо (12), Рэндолф (11).

«Монако» (Франция) — «Париж» (Франция) — 80:87 (22:25, 21:24, 21:14, 16:24)

М: Джеймс (13), Жете (13 + 10 подборов), Окобо (13), Диалло (11).

П: Шортс (28 + 10 передач), Уорд (15), Малкольм (13), Янтунен (11).

«Баскония» (Испания) — «Альба» (Германия) — 80:57 (24:13, 15:13, 24:14, 17:17)

Б: Ховард (26), Луваву-Кабарро (11), Ронгавопулос (9).

А: Херманнссон (16), Бин (9), Уэтзелл (9).

«Милан» (Италия) — «Эфес» (Турция) — 84:96 (11:23, 14:23, 34:20, 25:30)

М: Миротич (29), Ледэй (16), Брукс (12).

Э: Брайант (19), Томпсон (17), Нвора (11), Османи (11), Шмитс (11).

«Реал» (Испания) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 95:72 (22:10, 24:19, 25:25, 24:18)

Р: Муса (17), Кампаццо (13), Ндиайе (12), Тавареш (12).

Ц: Теодосич (11), Калинич (9), Дом (8), дос Сантос (8).