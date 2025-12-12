Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Евролига

12 декабря, 01:59

«Реал» переиграл «Басконию»

Евгений Козинов
Корреспондент

В четверг, 11 декабря, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Маккаби» выиграл у АСВЕЛ (92:84), «Валенсия» переиграла «Эфес» (94:82), «Милан» обыграл «Панатинаикос» (96:89), «Париж» потерпел поражение от «Жальгириса» (105:108), «Реал» одержал победу над «Басконией» (94:87).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — АСВЕЛ (Франция) — 92:84 (21:19, 26:28, 22:18, 23:19)

М: Уокер (29), Соркин (26), Хорд (15).

А: Уотсон (21), Де Коло (16), Ндиайе (12), Эртель (11).

«Валенсия» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 94:82 (22:20, 23:19, 26:20, 23:23)

В: Тэйлор (20), Костелло (15), Прадилья (14).

Э: Лойд (18), Кординье (18), Османи (9).

«Милан» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция) — 96:89 (21:26, 33:18, 26:15, 16:30)

М: Брукс (26), Ледэй (15), Шилдс (13), Нибо (10).

П: Слукас (19), Нанн (17), Эрнангомес (13), Грант (11), Шортс (11).

«Париж» (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 105:108 (29:28, 27:20, 17:32, 32:28)

П: Ифи (27), Мбайе (23), Робинсон (12).

Ж: Франсиско (26), Уильямс-Госс (18 + 10 передач), Тубелис (17 + 11 подборов), Бирутис (17).

«Реал» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 94:87 (24:23, 18:16, 29:21, 23:27)

Р: Хезоня (17), Кампаццо (16), Маледон (15), Тавареш (11).

Б: Ховард (22), Луваву-Кабарро (20), Симмонс (11).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК Анадолу Эфес
БК АСВЭЛ
БК Баскония
БК Жальгирис
БК Маккаби (Тель-Авив)
БК Милан
БК Панатинаикос
БК Реал
БК Валенсия
Евролига
Читайте также
В зоопарке в Запорожской области умер раненный дроном ВСУ лев
СМИ сообщили о свадьбе Макгрегора в Ватикане
Трамп пообещал ответные действия против ИГ после гибели американских военных
Белоусов вручил звезду Героя России уничтожившему пять танков оператору FPV-дрона
Ужасный удар по самолюбию: Сафонов пропустил два мяча от аутсайдера Лиги 1. Что случилось в матче «Мец» - «ПСЖ»
Олег Иванов: «Хочется видеть в «Спартаке» российского тренера — например, Аленичева»
Популярное видео
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Круглосуточный спортивный канал
Круглосуточный спортивный канал
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Барселона» переиграла «Црвену Звезду»

«Дубай» вырвал победу над «Баварией»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости