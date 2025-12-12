«Реал» переиграл «Басконию»
В четверг, 11 декабря, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
«Маккаби» выиграл у АСВЕЛ (92:84), «Валенсия» переиграла «Эфес» (94:82), «Милан» обыграл «Панатинаикос» (96:89), «Париж» потерпел поражение от «Жальгириса» (105:108), «Реал» одержал победу над «Басконией» (94:87).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Маккаби Т-А» (Израиль) — АСВЕЛ (Франция) — 92:84 (21:19, 26:28, 22:18, 23:19)
М: Уокер (29), Соркин (26), Хорд (15).
А: Уотсон (21), Де Коло (16), Ндиайе (12), Эртель (11).
«Валенсия» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 94:82 (22:20, 23:19, 26:20, 23:23)
В: Тэйлор (20), Костелло (15), Прадилья (14).
Э: Лойд (18), Кординье (18), Османи (9).
«Милан» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция) — 96:89 (21:26, 33:18, 26:15, 16:30)
М: Брукс (26), Ледэй (15), Шилдс (13), Нибо (10).
П: Слукас (19), Нанн (17), Эрнангомес (13), Грант (11), Шортс (11).
«Париж» (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 105:108 (29:28, 27:20, 17:32, 32:28)
П: Ифи (27), Мбайе (23), Робинсон (12).
Ж: Франсиско (26), Уильямс-Госс (18 + 10 передач), Тубелис (17 + 11 подборов), Бирутис (17).
«Реал» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 94:87 (24:23, 18:16, 29:21, 23:27)
Р: Хезоня (17), Кампаццо (16), Маледон (15), Тавареш (11).
Б: Ховард (22), Луваву-Кабарро (20), Симмонс (11).