«Реал» переиграл «Басконию»

В четверг, 11 декабря, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Маккаби» выиграл у АСВЕЛ (92:84), «Валенсия» переиграла «Эфес» (94:82), «Милан» обыграл «Панатинаикос» (96:89), «Париж» потерпел поражение от «Жальгириса» (105:108), «Реал» одержал победу над «Басконией» (94:87).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Маккаби Т-А» (Израиль) — АСВЕЛ (Франция) — 92:84 (21:19, 26:28, 22:18, 23:19)

М: Уокер (29), Соркин (26), Хорд (15).

А: Уотсон (21), Де Коло (16), Ндиайе (12), Эртель (11).

«Валенсия» (Испания) — «Эфес» (Турция) — 94:82 (22:20, 23:19, 26:20, 23:23)

В: Тэйлор (20), Костелло (15), Прадилья (14).

Э: Лойд (18), Кординье (18), Османи (9).

«Милан» (Италия) — «Панатинаикос» (Греция) — 96:89 (21:26, 33:18, 26:15, 16:30)

М: Брукс (26), Ледэй (15), Шилдс (13), Нибо (10).

П: Слукас (19), Нанн (17), Эрнангомес (13), Грант (11), Шортс (11).

«Париж» (Франция) — «Жальгирис» (Литва) — 105:108 (29:28, 27:20, 17:32, 32:28)

П: Ифи (27), Мбайе (23), Робинсон (12).

Ж: Франсиско (26), Уильямс-Госс (18 + 10 передач), Тубелис (17 + 11 подборов), Бирутис (17).

«Реал» (Испания) — «Баскония» (Испания) — 94:87 (24:23, 18:16, 29:21, 23:27)

Р: Хезоня (17), Кампаццо (16), Маледон (15), Тавареш (11).

Б: Ховард (22), Луваву-Кабарро (20), Симмонс (11).