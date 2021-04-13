Разыгрывающий «Зенита» Пангос прокомментировал разгром «Панатинаикоса» в Евролиге

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос 12 апреля в интервью официальному сайту клуба прокомментировал разгромную победу над «Панатинаикосом» (112:83) в заключительном матче регулярного сезона Евролиги.

«Это была хорошая игра для нас. Мы играли усердно на протяжении 40 минут, мы знали, как важно добраться до плей-офф, я очень счастлив за нашу команду. Мы не чувствуем, что работа сделана — мы хотим продолжить. Нам нравится играть друг с другом, мы любим персонал, всех здесь, так что мы хотим продлить сезон настолько, насколько это возможно», — сказал Пангос.

Канадский баскетболист стал самым результативным игроком встречи, оформив дабл-дабл из 33 очков и 11 передач.

В 1/4 финала Евролиги питерский клуб сыграет против «Барселоны».