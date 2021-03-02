Разыгрывающий «Зенита» Пангос: «Мы сломали план «Альбы» своим старанием и борьбой»

Разыгрывающий «Зенита» Кевин Пангос прокомментировал победу своей команды над «Альбой» (87:71) в рамках 27-го тура Евролиги.

— Думаю, это была хорошая игра для нас, — сказал «СЭ» Кевин Пангос. — Мы были непохожи сами на себя в первой половине, но затем смогли реабилитироваться. Мы играли против дисциплинированной команды. Игроки «Альбы» отлично взаимодействовали друг с другом, но во второй половине матча своим старанием и борьбой мы сломали их план. Я считаю, что это круто. Когда мы играем с энергией и придерживаемся плана на матч, нас тяжело обыграть

— Что скажите про дебют Тарика Блэка в составе «Зенита»?

— Тарик отлично отыграл свой игровой отрезок. Для нового игрока, который только адаптируется в новом коллективе, это очень качественный дебют. Я очень счастлив за всех ребят, это был отличный ответ от нас за неудачную игру с «Валенсией». Теперь надо продолжать в том же духе.

В игре с «Альбой» Пангос стал самым результативным игроком матча, набрав 19 очков и сделав 7 подборов.

(Тимур Ганеев)