Разыгрывающий «Реала» Алосена выбыл на длительный срок

Разыгрывающий защитник «Реала» Карлоса Алосена пропустит несколько месяцев. Как сообщил в своем Twitter журналист Маттео Андреани, у 21-летнего испанца диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Точные сроки восстановления пока неизвестны. Баскетболист может пропустить около полугода.

В этом сезоне Алосена сыграл в Евролиге 9 матчей, набирая в среднем по 2,7 очка, 1,3 подбора и 1,6 передачи. В чемпионате Испании он набирал в среднем по 3,3 очка, 1,2 подбора и 0,9 передачи.

«Реал» идет на 2-м месте в чемпионате Испании, уступая только «Барселоне». Аналогичная ситуация и в Евролиге.