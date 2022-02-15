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Сегодня, 00:29

Разыгрывающий «Реала» Алосена выбыл на длительный срок

Евгений Козинов
Корреспондент

Разыгрывающий защитник «Реала» Карлоса Алосена пропустит несколько месяцев. Как сообщил в своем Twitter журналист Маттео Андреани, у 21-летнего испанца диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Точные сроки восстановления пока неизвестны. Баскетболист может пропустить около полугода.

В этом сезоне Алосена сыграл в Евролиге 9 матчей, набирая в среднем по 2,7 очка, 1,3 подбора и 1,6 передачи. В чемпионате Испании он набирал в среднем по 3,3 очка, 1,2 подбора и 0,9 передачи.

«Реал» идет на 2-м месте в чемпионате Испании, уступая только «Барселоне». Аналогичная ситуация и в Евролиге.

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