Разыгрывающий «Барселоны» стал MVP 26-го раунда Евролиги

Разыгрывающий «Барселоны» Николас Лапровиттола был признан MVP 26-го раунда Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.

В матче со своей бывшей командой «Реалом» (86:68) Лапровиттола набрал 20 очков, 2 передачи и 7 подборов.

The MVP of Round 26...@nicolapro7 dominated El Clasico against his former team!#EveryGameMatters pic.twitter.com/ux6qKd64n7 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) February 12, 2022

Рейтинг его эффективности составил 27 баллов, что является лучшим показателем среди всех игроков победивших команд.

Лучшую эффективность в туре показал центровой «Реала» Уолтер Тавареш (35 баллов), но он не стал самым ценным игроком тура из-за поражения команды.