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Сегодня, 15:58

Разыгрывающий «Барселоны» стал MVP 26-го раунда Евролиги

Разыгрывающий «Барселоны» выбран самым ценным игроком 26-го тура Евролиги
Иван Шитик
Корреспондент

Разыгрывающий «Барселоны» Николас Лапровиттола был признан MVP 26-го раунда Евролиги, сообщает пресс-служба турнира.

В матче со своей бывшей командой «Реалом» (86:68) Лапровиттола набрал 20 очков, 2 передачи и 7 подборов.

Рейтинг его эффективности составил 27 баллов, что является лучшим показателем среди всех игроков победивших команд.

Лучшую эффективность в туре показал центровой «Реала» Уолтер Тавареш (35 баллов), но он не стал самым ценным игроком тура из-за поражения команды.

БК Барселона
БК Реал
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