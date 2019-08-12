16:15 | Баскетбол — Евролига

"Рад присоединиться к команде с менталитетом победителей". Лучший снайпер Евролиги - о переходе в ЦСКА

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Лучший снайпер Евролиги защитник Майк Джеймс, перешедший в ЦСКА, заявил, что для него большая честь быть выбранным тренером армейцев Димитрисом Итудисом.

- Очень рад присоединиться к команде, от которой ждут успехов, которая обладает менталитетом победителей, - цитирует пресс-служба клаба Джеймса. - Для меня стало большой честью быть выбранным тренером Итудисом, который позволил мне стать частью команды, выигравшей Евролигу в минувшем сезоне. Готов делать все необходимое, чтобы помогать ЦСКА добиваться побед.

Соглашение защитника с московским клубом рассчитано на один год.

Дополнительная информация

https://cskabasket.com/news/?id=18144

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