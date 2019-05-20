Путин поздравил ЦСКА с победой в Евролиге

Президент РФ Владимир Путин на официальном сайте Кремля поздравил ЦСКА с победой в Евролиге. Армейцы в четвертый раз завоевали трофей в новом формате, победив в финале "Эфес" (83:91).

"Вы вновь показали себя сильной, волевой, сплоченной командой, порадовали любителей баскетбола интересной, захватывающей игрой, сделали финал Евролиги-2019 ярким и зрелищным, настоящим спортивным праздником.

Самые добрые слова – вашим наставникам, специалистам, всем, кто помогает вам добиваться высоких результатов, поддерживает на пути к успеху", - говорится в обращении Путина.