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Сегодня, 19:01

Президент УНИКСа Богачев отреагировал на дисквалификацию российских клубов из Евролиги

Президент УНИКСа Богачев прокомментировал дисквалификацию российских клубов из Евролиги
Виктория Кравченко
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Президент УНИКСа Евгений Богачев прокомментировал решение Евролиги исключить российские баскетбольные клубы из турниров под эгидой организации на сезон-2021/22.

«Бог с ним, переживем, страна большая, территорий много, лигу можно расширить, есть белорусы, есть Казахстан, Китай наверняка можно, в КХЛ ведь играют, почему бы не пригласить в баскетбол? Поэтому, конечно, спокойно отношусь к этому решению, отчаяния нет», — цитирует Богачева ТАСС.

Он также прокомментировал ситуацию с уходом иностранных игроков из российских баскетбольных клубов.

«Главная проблема, которая меня волнует, ситуация с иностранными игроками, потому что без них немного скучновато будет, мало сильных российских баскетболистов, но жизнь заставит их разыгрывать больше. У нас на сегодняшний день четыре иностранца, было девять, сегодня прилетает хорват из «Автодора», то есть пять иностранцев будет. Но мы предупреждаем, что по контрактам мы имеем право взыскать все, что они получили с тех, кто самовольно покинул клуб», — добавил он.

Сегодня, 22 марта, стало известно, что Евролига исключила ЦСКА, «Зенит» и УНИКС из участников сезона-2021/22. Результаты матчей с участием российских клубов аннулированы. Также из Еврокубка был исключен «Локомотив-Кубань».

Источник: https://tass.ru/sport/14149001
БК УНИКС
Евролига
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