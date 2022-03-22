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Сегодня, 18:48

Президент Единой лиги ВТБ Кущенко отреагировал на дисквалификацию российских клубов из Евролиги

Иван Торопцев
Корреспондент
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отреагировал на решение Евролиги дисквалифицировать ЦСКА, «Зенит» и УНИКС.

«Решение читалось, но все это похоже на вещи, которые совершенно не относятся к спорту, конкретно к баскетболу. Никаких правовых норм и юридических вещей это не несет. Даже не знаю, как дипломатичнее выразиться, но лишать баскетбола такого количества зрителей — это точно неспортивное решение. В декларации не говорится про следующий сезон. Понятно, что будет длительное решение.
Как к этому относиться, как формировать команды, если вдруг Евролига допустит клубы в середине лета, ведь формировать их надо после окончания сезона. Пока все это выглядит, мягко скажем, непонятно. Но под этот сезон Лига ВТБ расписание плей-офф составила без учета того, что наши клубы доиграют в Евролиге. По спортивному принципу все команды были на очень высоком уровне. Это был уникальный сезон для клубов ВТБ, которые выступали на европейской арене. Очень жаль», — приводит Metaratings слова Кущенко.

Сегодня, 22 марта, стало известно, что Евролига исключила ЦСКА, «Зенит» и УНИКС из участников сезона-2021/22. Результаты матчей с участием российских клубов аннулированы. Также из Еврокубка был исключен «Локомотив-Кубань».

Источник: https://metaratings.ru/news/kushchenko-prokommentiroval-reshenie-evroligi-o-diskvalifikatsii-rossiyskikh-klubov-1226984/
БК Зенит
БК УНИКС
БК ЦСКА
Сергей Кущенко
Евролига
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