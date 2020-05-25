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Президент ЦСКА — об отмене сезона в Евролиге: «При таких обстоятельствах преступно надеяться на «авось»»

15:42
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Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал информацию об отмене сезона-2019/20 в Евролиге из-за пандемии коронавируса.

— При таких обстоятельствах, наверное, преступно надеяться на «авось» и на то, что мы в июле сможем доиграть сезон, — приводит РБК слова Ватутина. — Поэтому все клубы Евролиги сегодня поддержали предложение досрочно завершить сезон без определения чемпиона. Я надеюсь, что Россия сохранит в следующем сезоне три места в Евролиге — это мы, «Химки» и «Зенит», наверное, это такой позитивный момент для российских болельщиков. Я думаю, что лучше находиться в состоянии подготовки к новому сезону, чем в постоянном ожидании продолжат или нет сезон предыдущий. В ближайшее время мы решим, как распределить между членами Евролиги финансовые показатели этого сезона, это то, чем мы будем заниматься в ближайшую неделю. Вопросов тут, понятно, больше, чем ответов, но я надеюсь, что с каждым днем и с каждой неделей в Европе и России эпидемиологическая ситуация будет улучшаться и существовавшие ранее смогут восстановиться.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/5ecbba449a79472203c99261

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