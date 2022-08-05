Президент ЦСКА подтвердил обращение в суд по поводу недопуска к участию в Евролиге сезона-2022/23

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подтвердил, что клуб обратился в суд Люксембурга, чтобы оспорить недопуск к участию в Евролиге сезона-2022/23.

«ЦСКА действительно обратился в суд Люксембурга, где зарегистрирована компания ECA, управляющая Евролигой. Мы оспариваем решение ее совета директоров по отстранению нашего клуба от турнира, несмотря на статус акционера и обладателя лицензии «А». Мы полагаем, что решение было принято без требуемых для этого юридических оснований. У нас нет никаких иллюзий по поводу гипотетического участия в предстоящем сезоне Евролиги, хотя бы только потому, что решения суда придется ждать достаточно долго. Для нас важно получить именно правовую оценку, какой бы она ни была. Кроме того, Евролига — коммерческий турнир, неучастие в нем лишает нас значительной части дохода. Фактически нас лишили возможности получать доходы от бизнеса, в создании и управлении которым мы принимали самое непосредственное участие», — сказал Ватутин.

16 июня руководство Евролиги представило список команд на сезон-2022/23, в котором не оказалось ни одного российского клуба, в том числе ЦСКА, который имеет долгосрочную лицензию на выступление в турнире. Московский клуб входит в совет акционеров Евролиги и даже в случае отстранения от соревнований все равно останется в правлении.

В сезоне-2021/22 в Евролиге выступали ЦСКА, «Зенит» и УНИКС. Команды были исключены в марте и не смогли доиграть еврокубковый сезон.