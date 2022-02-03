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Сегодня, 13:34

Поу Газоль прилетит в Россию с мастер-классом

Роман Шишов
Корреспондент

Двукратный чемпион НБА и чемпион мира Поу Газоль вместе с «Барселоной» прилетит в Россию с мастер-классом, информирует Metaratings.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Игра «Барселоны» в рамках Евролиги с «Зенитом» состоится 25 февраля, после чего каталонцы отправятся в Москву, где 27 февраля проведут встречу с ЦСКА.

Газоль был выбран «Атлантой» в 2001 году под общим третьим номером на драфте НБА. В НБА он играл за «Мемфис», «Лейкерс», «Чикаго», «Сан-Антонио» и «Милуоки».

Испанец провел 1226 матчей в регулярных чемпионатах НБА, на его счету 20 894 очка, что является 39-м результатом в истории лиги. В составе «Лейкерс» он стал двукратным чемпионом НБА.

Источник: https://metaratings.ru/news/dvukratnyy-chempion-nba-pau-gazol-priletit-v-rossiyu-s-master-klassom-1188898/
Поу Газоль
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