Поу Газоль прилетит в Россию с мастер-классом

Двукратный чемпион НБА и чемпион мира Поу Газоль вместе с «Барселоной» прилетит в Россию с мастер-классом, информирует Metaratings.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Игра «Барселоны» в рамках Евролиги с «Зенитом» состоится 25 февраля, после чего каталонцы отправятся в Москву, где 27 февраля проведут встречу с ЦСКА.

Газоль был выбран «Атлантой» в 2001 году под общим третьим номером на драфте НБА. В НБА он играл за «Мемфис», «Лейкерс», «Чикаго», «Сан-Антонио» и «Милуоки».

Испанец провел 1226 матчей в регулярных чемпионатах НБА, на его счету 20 894 очка, что является 39-м результатом в истории лиги. В составе «Лейкерс» он стал двукратным чемпионом НБА.