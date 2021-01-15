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Понитка отметил игру «Зенита» в обороне в матче против «Жальгириса»

22:54
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Легкий форвард «Зенита» Матеуш Понитка прокомментировал победу над «Жальгирисом» (77:65) в матче регулярного сезона Евролиги.

«Наша команда играла намного лучше во второй половине матча. Мы вышли после перерыва с лучшей защитой, физически сильнее. Мы не давали им оказывать давление на нас так, как они делали в первой половине матча. Мы создали преимущество, и я горжусь своей командой, потому что мы сохранили это преимущество в четвертой четверти, что непросто против такой команды как «Жальгирис», — заявил Понитка в интервью клубной пресс-службе.

27-летний поляк вместе с партнером по команде Артурасом Гудайтисом стали самыми результативными игроками встречи, набрав по 15 очков.

После этой победы питерцы вышли на четвертое место в турнирной таблице с 12 выигрышами, каунасцы опустились на восьмую позицию.

Дополнительная информация:

http://basket.fc-zenit.ru/news/feed/2021/01/15/ne-narushaem-traditsii-v-igrakh-s-zhalgirisom/

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