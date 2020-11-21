Понитка о победе над «Альбой»: «В первой половине мы показали великолепную защиту»

Капитан «Зенита» Матеуш Понитка прокомментировал выездную победу своей команды над «Альбой» (73:66) в рамках 10-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

— Нам важно было вернуться на победный путь после поражения от «Химок», — рассказал «СЭ» Матеуш Понитка. — Мы знали, что нам будет противостоять сильная команда, которая играет в современный баскетбол, очень хороша в быстрых прорывах. Поэтому мы старались действовать максимально компактно в защите, чтобы не дать сопернику разбежаться и почувствовать свою силу. Мы действовали по плану нашего тренера и это сработало. Особенно в первой половине мы показали великолепную защиту (за 20 минут хозяева набрали всего 22 очка). Третья и четвертая четверть были не так хороши, но главное, что мы сохранили преимущество. Все очень рады этому успеху. Теперь надо начинать готовиться к следующей игре. Нас ждет очень сложный выезд на матч с «Жальгирисом».

В шести сыгранных матчах Евролиги российский клуб одержал четыре победы. (Тимур Ганеев)