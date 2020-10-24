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«Показали хорошую энергию и старание, но для победы этого было недостаточно». Куртинайтис — о поражении от «Маккаби»

03:13
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Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис считает, что его команде не хватило сил в матче регулярного чемпионата Евролиги против «Маккаби» (86:88).

— Учитывая все проблемы, с которыми мы столкнулись в два прошлых месяца, можно сказать, что мы проделали большую работу и сегодня приложили максимальные усилия, — цитирует пресс-служба клуба Куртинайтиса. — К сожалению, не смогли сыграть собранно на последних секундах матча. За пару минут до конца четвертой четверти повели «+5», но не смогли защитить этот результат. В овертайме сказалась усталость, и результат такой, какой есть. Мы были близки к победе и сделали много позитивного: показали хорошую энергию и старание, но для победы этого было недостаточно.

Дополнительная информация:

https://bckhimki.com/season/report/2020/october/867/

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