Почему ЦСКА проиграл в Тель-Авиве? Объясняет Итудис

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис — о поражении от «Маккаби» (80:90) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

— Результат мог бы быть совершенно другим, особенно когда мы сравняли, и счет стал 80:80. — заявил Итудис. — У моей команды было две абсолютно разные половины. Думаю, у «Маккаби» — тоже. Мы доминировали в первых двух четвертях, хорошо нацеливались и «читали» то, что нам давали. Мы очень плохо переключались с защиты одного игрока на другого. В этом мы застряли и плохо бросали мяч. У нас были выгодные моменты для бросков, но их не использовали. Мы также плохо забивали штрафные, пару раз промазали. Когда готовились к игре, мы обсуждали, что нужно реже терять мяч, но допустили 17 потерь — это слишком много. Все же мы вернулись в игру и сравняли счет — 80:80. Потом отпустили «Маккаби» в отрыв 10:0. Это был очень плохой отрезок, особенно последние три минуты. В концовках обеих половин — и первой, и второй — мы отдавали мяч «Маккаби» на последнее владение. Каждый раз соперник забивал в корзину — два и три очка, соответственно. Действовали неосмотрительно снова и снова. (Евгений Белоусов)