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Победный трехочковый Джеймса в матче с «Жальгирисом»: момент дня в Евролиге

02:57
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Пресс-служба Евролиги выбрала магический момент игрового дня. Им стал трехочковый в исполнении разыгрвающего защитника ЦСКА Майка Джеймса в игре с «Жальгирисом». 29-летний американец принес российской команде победу, реализовав бросок из-за дуги за 0,1 секунды до конца овертайма.

Евролига: турнирная таблица регулярного чемпионата, расписание, результаты матчей, новости и обзоры

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