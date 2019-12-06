Победный трехочковый Джеймса в матче с «Жальгирисом»: момент дня в Евролиге

Пресс-служба Евролиги выбрала магический момент игрового дня. Им стал трехочковый в исполнении разыгрвающего защитника ЦСКА Майка Джеймса в игре с «Жальгирисом». 29-летний американец принес российской команде победу, реализовав бросок из-за дуги за 0,1 секунды до конца овертайма.

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