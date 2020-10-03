Разыгрывающий «Химок» Вячеслав Зайцев прокомментировал поражение от «Панатинаикоса» (76:78) в матче 1-го тура Евролиги.

«Хорошо я сыграл против «Панатинаикоса»? Знаете, победа была бы намного важнее личной статистики. Считаю, мы проиграли очень много подборов. Не забросили решающий бросок — вот такой итог. К тому же, сложно играть без Шведа, который приносил львиную долю очков», — сказал Зайцев в интервью клубной пресс-службе.

В данном матче разыгрывающий набрал 11 очков и установил личный рекорд в матчах Евролиги.