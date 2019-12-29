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Пешич считает, что «Реал» и «Барселона» могли бы выступать в НБА

10:35
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Главный тренер «Барселоны» Светислав Пешич считает, что испанские баскетбольные гранды могли бы достойно выступать в НБА. По его словам, разрыв между ними не такой большой.

— «Реал» — лучшая команда Европы за последние годы, — цитирует A Bola Пешича. — Я не знаю, какое бы место он занимал в НБА, но мог бы там достойно смотреться. «Барселона» тоже могла бы побороться в НБА. А вот выиграть — это другое дело.

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