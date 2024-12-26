Первая жена Тиммы рассказала о его финансовой неудаче

Бывшая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, блогер Сана Оша, прокомментировала финансовые проблемы экс-спортсмена.

«Больше всего меня смущает тот факт, что человека унижают за взятые в долг деньги. Я помню, что этот человек еще недавно был миллионером, он подписал огромный контракт с российским клубом. В каком направлении были потрачены эти деньги? Как от такого финансового статуса человек дошел до того, что через три года оказался не в состоянии платить своему ребенку даже минимальные алименты и последние дни жизни протусовался в каком-то хостеле? Думаю, это пища для размышления для многих мужчин, это откроет на глаза на то, как легко все потерять», — написала в своих социальных сетях Оша.

Оша добавила, что уважает Яниса чисто по-человечески. Ей было очень грустно смотреть, как его карьера медленно рушится, ведь знала, с каким усердием он к этому шел.

Тело Тиммы было найдено в Москве в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По предварительной информации, баскетболист покончил с собой.

Латвийский баскетболист был известен в России по выступлениям за «Зенит» (2015-2017), «Химки» (2019-2021) и УНИКС (2021). В 2015 году его признали лучшим молодым игроком в Единой лиге ВТБ. О смерти латвийца стало известно в ночь на 17 декабря. Ему было 32 года. По предварительной информации, Тимма покончил с собой.