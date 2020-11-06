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Перенесенный матч Евролиги между «Зенитом» и «Басконией» пройдет 23 ноября

17:38
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Матч между «Зенитом» и «Басконией» в рамках регулярного чемпионата Евролиги, который был перенесен из-за коронавируса, состоится 23 ноября, сообщает Eurohoops.

Матч должен был пройти 13 октября в Испании, но был отменен в связи с карантином в российском клубе. «Зениту» было засчитано техническое поражение, которое позже было отменено из-за внесения изменений в специальный регламент переноса матчей в связи с коронавирусом.

Ранее стали известны даты перенесенных матчей «Зенита» против итальянского «Милана» и испанской «Валенсии». Встречи пройдут 11 ноября и 8 декабря соответственно.

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