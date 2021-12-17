Перасович: «В начале действовали слишком мягко с «Жальгирис», но в четвертой четверти переломили ход матча»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды над «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги (66:53).

«Сегодняшняя победа очень важна для нас. В начале встречи мы действовали слишком мягко, набрав всего 26 очков. К тому же у нас не было жесткости в нападении, мы почти не вставали на линию штрафных.

Во второй половине появилась агрессия. В третьей десятиминутке уже сыграли на порядок лучше. В дебюте четвертой четверти нам удалось переломить ход матча. В целом считаю, что мы защищались хорошо. Да, мы испытывали проблемы в нападении. Но следует учесть наш непростой игровой график, матчи через день", — приводит слова Перасовича официальный сайт клуба.

УНИКС занимает 4-е место в турнирной таблице Евролиги. Команда выиграла 10 матчей и 6 проиграла.