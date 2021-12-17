Перасович: «В начале действовали слишком мягко с «Жальгирис», но в четвертой четверти переломили ход матча»
Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды над «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги (66:53).
«Сегодняшняя победа очень важна для нас. В начале встречи мы действовали слишком мягко, набрав всего 26 очков. К тому же у нас не было жесткости в нападении, мы почти не вставали на линию штрафных.
Во второй половине появилась агрессия. В третьей десятиминутке уже сыграли на порядок лучше. В дебюте четвертой четверти нам удалось переломить ход матча. В целом считаю, что мы защищались хорошо. Да, мы испытывали проблемы в нападении. Но следует учесть наш непростой игровой график, матчи через день", — приводит слова Перасовича официальный сайт клуба.
УНИКС занимает 4-е место в турнирной таблице Евролиги. Команда выиграла 10 матчей и 6 проиграла.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.unics.ru/news/novosti-komandy/?id=my--v-chetverke-luchshikh-komand-evropy
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