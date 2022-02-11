Перасович прокомментировал поражение УНИКСа от «Црвены Звезды» в Евролиге

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о поражении команды от «Црвены Звезды» (77:84) в матче Евролиги.

«Прежде всего, поздравляю «Звезду». Они играли очень хорошо, очень умно, особенно в последней четверти. Я думаю, что решающий момент для нас был в конце третьей четверти, когда у «Црвены» было девятиочковое преимущество, а через минуту мы выигрывали уже два очка. Однако разница в 7 очков за полторы минуты до конца матча была решающий момент для меня», — приводит слова Перасовича сайт Евролиги.

УНИКС занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги.

22 февраля российской команде предстоит сыграть против «Монако». Начало — в 22:00 по московскому времени.