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Сегодня, 21:25

Перасович прокомментировал поражение УНИКСа от «Црвены Звезды» в Евролиге

Анна Горшкова
Корреспондент

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о поражении команды от «Црвены Звезды» (77:84) в матче Евролиги.

«Прежде всего, поздравляю «Звезду». Они играли очень хорошо, очень умно, особенно в последней четверти. Я думаю, что решающий момент для нас был в конце третьей четверти, когда у «Црвены» было девятиочковое преимущество, а через минуту мы выигрывали уже два очка. Однако разница в 7 очков за полторы минуты до конца матча была решающий момент для меня», — приводит слова Перасовича сайт Евролиги.

УНИКС занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги.

22 февраля российской команде предстоит сыграть против «Монако». Начало — в 22:00 по московскому времени.

Источник: https://www.euroleaguebasketball.net/euroleague/news/round-26-unk-red-post-game-quotes/?pageTitle=Game%20Night:%20Zvezda%20opens%20Friday%20with%20road%20win!&historyUrl=/euroleague/news/game-night-three-friday-thrillers/
БК УНИКС
ФК Црвена Звезда
Велимир Перасович
Евролига
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