Перасович прокомментировал победу УНИКСа над «Жальгирисом» в матче Евролиги

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович подвел итоги матча Евролиги против «Жальгирис» (76:67).

«Наш соперник сумел набрать только 28 очков во второй половине встречи, поскольку мы стали более собранными в защите. Считаю, игра в обороне всегда должна быть приоритетом. Рад, что сегодня нам удалось надежно отзащищаться на протяжении большей части игры, за исключением первой четверти.

Победы всегда очень важны. Когда вы проигрываете, это не круто, даже если играете хорошо. Мы все еще в гонке за плей-офф. На старте второго круга у нас было несколько очень тяжелых игр, и теперь наша задача побеждать на домашней площадке и постараться обыграть соперников на выезде», — приводит слова Перасовича официальный сайт клуба.

УНИКС занимает шестое место в турнирной таблице Евролиги. Следующий матч на турнире команда сыграет 11 февраля против «Црвены Звезды».