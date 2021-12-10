Главный тренер УНИКС Велимир Перасович после победы над «Маккаби» (74:85) в Евролиге отметил, что все решилось в финальной десятиминутке. Также он добавил, что в Израиле всегда сложно играть.

«Прежде всего, отмечу, играть в Тель-Авиве всегда нелегко, тем более, победить — это дорогого стоит. Считаю, в этом году у «Маккаби» отличная команда, они — претенденты на выход в плей-офф, а это цель каждой команды турнира. Для нас игра складывалась очень непросто.

Все решилось в финальной десятиминутке. «Маккаби» пропустил несколько открытых бросков, которые они забивали в начале матча. У нас были большие проблемы на протяжении всей встречи, особенно в первой половине, с фолами. Ключевым игрокам нашей команды пришлось долго сидеть на скамейке, но другие ребята хорошо сыграли и оставили нас в игре до того момента, как лидеры могли выйти во второй половине. Я очень счастлив, потому что, повторюсь, здесь всегда сложно выиграть", — цитирует пресс-служба клуба Перасовича.